Football (SM Caen). Younn Zahary s'en va pour Cholet, Godson Kyeremeh prêté à Annecy

L'effectif du Stade Malherbe Caen pour la saison 2021-2022 se réduit peu à peu. Le club normand a annoncé le départ de Younn Zahary pour Cholet, en National. Le jeune international comorien, prêté deux fois à Pau, évoluera chez le huitième de National.

17 matchs en pro

Chez les Rouge et Bleu, le défenseur central avait disputé 17 matchs en professionnel et fait ses premiers pas en Ligue 1 lors de la saison 2018-2019. Le club malherbiste a également annoncé la reconduite du prêt de Godson Kyeremeh à Annecy. Prêté six mois la saison dernière (où il a inscrit deux buts et compte une passe décisive en onze matchs), le jeune attaquant de 21 ans rejoint le club des Alpes pour une saison.