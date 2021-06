Saint-Lô. IAM au festival des Rendez-Vous Soniques en novembre

Les amoureux de rap seront forcément conquis. Le groupe marseillais IAM sera présent au festival des Rendez-Vous Soniques 2021 à Saint-Lô. Akhenaton et ses amis, qui viennent tout juste de sortir un nouvel EP Première Vague, se produiront le 12 novembre sur la scène du parc des expositions. La programmation s'étoffe encore un peu plus, une semaine après l'annonce de la venue de Barbara Pravi et Yseult. Comme pour les autres concerts, la billetterie est ouverte