France-Monde. Entre extraterrestres, Chinois et Russes, la CIA et la NSA hésitent

Mme Avril Haines, nommée cette année directrice nationale du Renseignement des Etats-Unis par le président Joe Biden, vient de faire publier un volumineux rapport sur des incidents aériens étranges survenus depuis 2004. Plus de 140 d'entre ces faits demeurent inexpliqués. Drones ? Oiseaux ? En tout cas, faute de preuves, les services de renseignement américains disent “ne pas être en mesure d'attribuer ces incidents à des extraterrestres”. En fait, ils craignent plutôt qu'il ne s'agisse de “technologies hypersoniques très manœuvrables et se déplaçant à dix ou vingt fois la vitesse du son” : “technologies” qui seraient fatalement l'œuvre des "Russes" ou des "Chinois". Mais ça non plus, les services US ne sont pas en mesure de le prouver.