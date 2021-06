France-Monde. Variant Delta : l'ombre d'une 4e vague

En contrepoint de bonnes nouvelles récentes des hôpitaux de l'Hexagone, des craintes reviennent en France et dans le monde à cause du variant Delta. Près de 2,5 fois plus contagieux que la souche originelle, et de 40 % à 60 % plus transmissible, il est devenu très majoritaire au Portugal, en Russie et en Australie où le nombre de morts bondit de nouveau. Au Royaume-Uni, le variant Delta fait augmenter de 30 % par semaine le nombre d'infections quotidiennes. En France, il se répand très vite : clusters en Nouvelle-Aquitaine, en Ile-de-France, en PACA, foyers sporadiques dans la majorité des autres régions… Selon les chercheurs, le variant Delta aura remplacé les autres souches d'ici à la fin août. D'après l'Institut Pasteur, les vaccins ARN sont moins efficaces (à 80 % seulement) face aux symptômes Delta que face aux formes précédentes. Mais ils protégeraient tout de même contre les formes graves, à condition d'avoir reçu les deux doses. “Les populations ne doivent surtout pas se détourner de la vaccination complète”, s'alarment les épidémiologistes.