Athlétisme. Flavie Renouard, sacrée championne de France sur 3 000 m steeple

Une dernière rivière bien négociée, un finish en solitaire et les bras levés sur la ligne d'arrivée… Flavie Renouard peut savourer. L'athlète de l'Entente Athlétique Mondeville Hérouville (EAMH) est devenue championne de France Elite sur 3 000 m steeple à Angers, samedi 26 juin. Une semaine après son meilleur chrono personnel et un an après son titre de vice-championne de France, Flavie Renouard a créé la surprise en montant sur la première marche du podium, en 9'46''81. Elle a laissé sur place Alexa Lemitre et surtout Claire Palou, recordman de France espoirs, sur la dernière ligne droite.

Direction les championnats d'Europe

Pour celle qui a débuté le 3 000 m steeple en août dernier, "c'est comme un rêve qui se réalise, c'est énorme !", dit-elle encore sous l'émotion. "Je n'avais rien imaginé avant la course, j'ai foncé et tout donné. 50 mètres avant la ligne d'arrivée, je sentais que j'avais gagné, c'était que du plaisir !" Objectif atteint pour la jeune fondeuse qui obtient son ticket pour les championnats d'Europe. Ils auront lieu à Tallinn en Estonie, du 8 au 11 juillet.