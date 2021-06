Insolite. Amandine Petit face à sa plus grande peur dans Fort Boyard

C'est l'un des passages obligatoires pour les Miss France après leur élection. Chaque été, elles représentent une association dans le jeu de France 2 Fort Boyard.

Cette année, Amandine Petit faisait équipe avec sa directrice Sylvie Tellier, les youtubeurs Tibo Inshape et Juju Fitcats, la journaliste Cécile Grès et l'animateur Bruno Guillon. Ils ont récolté plus de 15 000 € pour Les Bonnes Fées, l'association des Miss France pour le soutien des femmes hospitalisées.

Durant l'aventure, Amandine Petit a dû réaliser le saut de l'ange. Une épreuve de saut à l'élastique permettant à l'équipe de récolter un indice supplémentaire dans la recherche du mot code donnant accès aux boyards en fin d'émission.

Tétanisée et les larmes aux yeux, la jeune Normande n'a pas réussi à s'élancer dans le vide et sauter malgré les encouragements de son équipe et les précieux conseils de Sylvie Tellier. Un échec qui n'a toutefois pas coûté la victoire de son équipe, et c'est bien ça l'essentiel.