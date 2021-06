Cherbourg-en-Cotentin. Déconfinement : des mariages au dernier moment

À partir du mercredi 30 juin, fini les restrictions sanitaires ! C'est la dernière échéance dans le calendrier du déconfinement du gouvernement. Une bonne nouvelle pour les couples qui ont, pour certains, repoussé d'un an leur mariage. C'est le cas de Camille Godan et Alexandre De Rycq, qui habitent Emondeville, près de Montebourg, et qui se marieront le samedi 3 juillet en mairie. "On est 160 au mariage, donc on savait que ça allait être compliqué de le faire en 2020. On espère que tout le monde pourra profiter sans avoir peur. Ça restera certainement un de nos plus beaux souvenirs", confie la future mariée. Pour ne pas être contraint par un protocole, le couple a loué un chapiteau qu'il installera dans un champ. Une accalmie bienvenue dans cette crise sanitaire. "On a beaucoup de réservations, et de plus en plus de couples louent des barnums et tentes à mettre dans le jardin", explique Erika Belia, qui dirige Cami Déco, à Cherbourg, et qui propose la location de matériel de décoration. "Habituellement, les couples réservent un à deux ans en avance, mais depuis le 19 mai, beaucoup se décident au dernier moment", soit trois semaines à un mois seulement avant le Jour-J. La crainte d'une nouvelle vague de Covid ? "Ils se disent : 'Vite, on se marie parce qu'on ne sait pas si on pourra le faire après'", explique-t-elle.

Un constat partagé par Estelle Jeanne, commerçante chez Mariages, magasin de vente de robes de mariée à Cherbourg : "Comme à la sortie du premier confinement, on a des femmes qui veulent acheter une robe au dernier moment, un mois avant leur mariage. D'autres ont peur de ne pas avoir de robe à temps et prévoient très en avance. Dès mars 2021, des clientes commandaient leurs robes pour 2022."

Une chose est sûre, à partir du mercredi 30 juin, de nombreuses contraintes seront levées. La jauge en intérieur sera élargie à 100 % (contre 65 %) en salle des fêtes par exemple. Et bien sûr, le couvre-feu est déjà de l'histoire ancienne.