Agneaux. Le festival Médiévalivres maintenu sous un format adapté

Retour à l'époque du Moyen-Âge tout ce week-end des 26 et 27 juin à Agneaux, pour la tenue du festival Médiévalivres. L'association Agneaux Médiévales, malgré les contraintes sanitaires, a tenu à organiser cet événement qui va réunir salon du livre, avec huit auteurs et quatre éditeurs, et un marché artisanal et diverses animations, mais sous un format réduit.

Un montage complexe pour Catherine Form, présidente de l'association Agneaux Médiévales.

La troupe équestre Cheval Médiéval de Condé-sur-Vire assurera quatre représentations de jeux équestres à 14 h 30 et 17 h 30 le samedi et 13 h 30 et 16 h 30 le dimanche, au parc de la Palière à Agneaux. Entrée gratuite.