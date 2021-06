Il met du karma dans son slam: MC Tenzin, rappeur tibétain

Un survêt' jaune et rouge qu'on repère de loin, une chaîne au cou et des baskets à paillettes. Sous sa casquette, MC Tenzin a l'allure de n'importe quel rappeur. Mais ses vidéos ont l'Himalaya pour décor et ses textes parlent de karma.