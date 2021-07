Caen. À la recherche des trésors cachés dans le centre-ville de Caen

Vous pensez connaître Caen ? Avez-vous essayé le géocaching ? Il s'agit d'une chasse aux trésors et d'un jeu d'orientation sur smartphone. C'est un loisir qui consiste à cacher des petits objets, de valeur ou non, dans des endroits géolocalisés pour que d'autres s'amusent à les retrouver. L'application vous emmène à la quête de petites surprises, mais également de lieux incontournables de la ville, dans un rayon de 10 km : au port, à la bibliothèque, au château… Un moyen de s'instruire et d'en apprendre plus sur Caen tout en s'amusant ! Et peut-être qu'à la clé, vous trouverez un petit trésor caché. Pour vous lancer dans cette aventure, il est nécessaire de vous munir de son smartphone et de télécharger une application. Cette chasse aux trésors est simple et gratuite. Une activité à faire seule, en famille ou entre amis.

Pour retrouver toutes les cachettes et points signalés, téléchargez l'application gratuite Geocaching sur votre smartphone, sur Google play ou App Store.