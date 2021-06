Régionales 2021. La réaction de Sébastien Jumel après le premier tour en Normandie

"Personne ne sort gagnant, si ce n'est l'abstention", réagit Sébastien Jumel, après le premier tour des élections régionales 2021 en Normandie. Le candidat regrette une "démocratie abîmée" face à une abstention record. Le député de Dieppe, qui conduisait une liste PCF/FI, n' a obtenu que 9,64 % des voix au niveau régional. Un score trop faible pour pouvoir se maintenir au second tour. "Cela me déçoit, même si je progresse de 3 % par rapport à 2015", indique le parlementaire, qui souligne ses bons scores dans sa circonscription et son département. Va-t-il faire alliance avec la socialiste Mélanie Boulanger, qui conduit une liste d'union de la gauche et totalise 18 % des voix ? "A l'heure où je vous parle, il semble qu'elle n'ait pas trouvé les coordonnées de celui qui est premier à gauche en Seine-Maritime", éludait Sébastien Jumel peu avant minuit ce dimanche. "Si on place le renouveau industriel, la parole des agriculteurs et des pêcheurs, l'aménagement du territoire, la santé comme socle du projet régional, alors les conditions d'un rassemblement qui gagne peuvent être réunies."