Appel du 18 juin.  Le vétéran Léon Gautier au Mont-Valérien avec Emmanuel Macron 

Léon Gautier, dernier survivant des 177 Français à avoir débarqué le 6 juin 1944 en Normandie, continue, à 98 ans, à se battre pour la paix et la mémoire de ses camarades. Il commémorera vendredi l'appel du 18 juin au Mont-Valérien (Hauts-de-Seine), avec le chef de l'Etat Emmanuel Macron. "J'y serai", a confirmé jeudi 17 juin l'ancien fusilier marin. Leon Gautier vit à Ouistreham, commune voisine Colleville-Montgomery, où il a débarqué. "Le 6 juin, on a libéré 1,8 km de plage et on a parcouru 19 km dans la journée. Puis, on a passé 78 jours et 78 nuits en première ligne dans une tranchée", expliquait, en mai 2014, juste avant les célébrations du 70e anniversaire du Débarquement, cet homme toujours accueillant.

Avec AFP.