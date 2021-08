Modelage, soin du corps, balnéothérapie, l'hôtel Spa du Béryl, face au lac et à deux pas du casino de Bagnoles-de-l'Orne, saura vous faire oublier vos soucis, et également passer une bonne nuit. Les chambres de ce 3 étoiles sont à partir de 70 €. Et la forêt n'est pas loin pour le jogging du matin.