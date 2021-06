Le Havre. Des tests pour nettoyer Dollemard

Un chantier test est prévu durant l'été sur le site de l'ancienne décharge de Dollemard, au Havre. Depuis 2018, la Ville étudie une solution pour réhabiliter les anciennes décharges privées situées le long des falaises de Dollemard.

Une première phase d'étude a mis en évidence deux scénarios : agir sur la source des déchets en retirant les matériaux de la falaise ou agir sur la dispersion des déchets dans le milieu marin en construisant une digue. Des investigations sont en cours depuis octobre 2019 pour faire un choix. Des sondages de sol doivent à présent être réalisés pour déterminer la nature de la pollution et des déchets présents ainsi que la qualité géotechnique des terres.

Extraire 2 000 m3 de matériaux

Cet été vont être réalisés simultanément les sondages de sol et un premier chantier test pour vérifier la faisabilité, à grande échelle, d'extraction et de tri des matériaux. 2 000 mètres cubes de matériaux (mélange d'éboulis de falaise et de déchets) au pied de la falaise vont être purgés. Pour y parvenir, des engins seront amenés depuis la mer, par barge. Des pistes et plateformes de travail seront aménagées et les zones impactées seront terrassées. Le tri des matériaux, pour extraire les déchets notamment plastiques, sera réalisé sur place, puis les déchets seront évacués vers les filières de traitement appropriées.

Au cas où des déchets dangereux et pollués seraient mis au jour, des alvéoles de confinement seront créées en attendant les opérations de réhabilitation finales. L'opération devrait permettre de confirmer la faisabilité du scénario de retrait des déchets de la falaise. Le coût de l'opération est estimé à 900 000 euros HT.

Le chantier test sera aussi l'occasion de réaliser une cinquantaine de sondages de sols. L'objectif est d'évaluer la composition de l'ancienne décharge, le niveau de pollution et la nature des sols. Cette grande opération devrait durer trois mois.

Cette étape sera la dernière avant la finalisation de l'étude qui permettra ensuite d'arrêter un plan de gestion pour la réhabilitation du site, dont le volume est estimé entre 300 000 et 400 000 mètres cubes.