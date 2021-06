Cherbourg-en-Cotentin. Découvrez le programme de l'Autre Festival

Le Festival Les Art'Zimutés se réinvente cette année sous le nom de L'Autre Festival, organisé à L'Autre Lieu, à l'Espace René Le Bas, à Cherbourg. L'événement s'étend sur une semaine pour s'adapter aux contraintes sanitaires. Les spectateurs pourront écouter de la musique du lundi 21 au dimanche 27 juin, en jauge réduite (100 à 150 personnes). Côté programmation, comptez deux concerts par soir du lundi au mercredi, et une carte blanche le jeudi aux élèves de la section musique du lycée Millet.

La tête d'affiche et DJ Arnaud Rebotini sera sur scène le vendredi 25 juin, deux fois d'affilée, à 19 h 45 puis 21 h 45, pour permettre au plus grand nombre d'y participer. Enfin, quatre parcours musicaux seront proposés le week-end, avec un concert, un spectacle puis un concert sur une demi-journée.

Impossible en revanche de se déhancher, le public sera assis pendant les concerts. Pour autant, les organisateurs sauront vous faire passer un bon moment : "On ne va pas mettre de chaises mais des transats, pour avoir un accueil plus confortable. On va aussi créer une terrasse éphémère. C'est frustrant d'être assis, mais au moins on a des concerts", explique Benjamin Flambard, attaché de production à l'association Musiques en herbe.

L'accès au festival ne nécessite pas de pass sanitaire, pas besoin donc d'être vacciné ou d'avoir un test PCR négatif pour y entrer. La réservation de billets en ligne est en revanche vivement conseillée.

Enfin, une représentation de danse, en partenariat avec Le Trident, intitulée "4M2" de Sylvain Groud, gratuite, est proposée le samedi 26 juin à 17 heures, Place de Gaulle.