L'Aigle. Une pétition pour obtenir la réhabilitation de l'hôpital

Après la journée nationale de mobilisation mardi 15 juin pour les professions de santé non revalorisées par le Ségur, dans les boulangeries de la ville de L'Aigle, la population est invitée à signer une pétition : "Je tiens à mon hôpital de proximité à L'Aigle, et je veux que l'offre de soins s'y maintienne et s'y développe."

Celle-ci sera adressée au directeur de l'Agence régionale de santé, alors que dans le cadre du Ségur, la Région Normandie s'est vue octroyer une enveloppe budgétaire pour des appels à projet. En 2015, 5 000 personnes et des élus de tous bords avaient manifesté à L'Aigle pour la défense de cet hôpital. Il s'agit aujourd'hui de réclamer la réhabilitation du site aiglon, qui est vieillissant.