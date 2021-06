Euro 2021. Avant France/Allemagne, les Normands y croient !

"On va la gagner !" Sur la plage du Havre, le nouveau maillot de l'équipe de France sur le dos, Gaëtan y croit : les Bleus de Didier Deschamps peuvent remporter l'Euro 2021. "Ce serait bien de faire le doublé coupe du monde-Euro, comme en 1998 et en 2000, d'aller le plus loin possible, surtout dans le contexte actuel. Si on pouvait revivre des moments fédérateurs ensemble…", se prend à rêver Nolan un peu plus loin. Une victoire face à l'Allemagne, ce mardi 15 juin, serait une belle entrée en matière. L'affiche rappelle des mauvais souvenirs à Joël, pour qui il faut tourner la page de Séville 82 : "C'était notre époque à nous, elle a vécu. Là, il y a une belle génération de footballeurs, il faut que la France passe championne d'Europe."

"Voir Benzema débloquer son compteur"

Côté buteurs, les amateurs espèrent voir Antoine Griezmann, Olivier Giroud ou Kylian Mbappé performer. Mais Karim Benzema, de retour en équipe de France, est sans doute le plus attendu, comme le confirme Nolan : "On aimerait le voir débloquer son compteur, pour mettre tout le monde d'accord !"

Après l'Allemagne (ce mardi 15 juin, 21 heures), l'équipe de France affrontera la Hongrie (samedi 19 juin, 15 heures) puis le Portugal (mercredi 23 juin, 21 heures) au premier tour.