[Photos] Cherbourg. Refait à neuf, Le Café du théâtre rouvre au public

Près de deux ans après sa fermeture en juin 2019 et son placement en liquidation judiciaire, Le Café du théâtre de Cherbourg rouvre ses portes, mardi 15 juin. Entre-temps, Alain Leblond et Jean-Michel Hannaert ont racheté l'édifice et l'ont façonné à leur goût. "De par mon métier, j'ai amené une patte un peu industrielle et chic, avec notre propre signature de police", explique Alain Leblond, originaire de Cherbourg et ancien chargé d'affaires dans l'industrie nucléaire. Les deux amis ont modernisé le lieu pour accueillir le plus grand nombre. "On veut ouvrir 7 jours sur 7 pour redevenir un lieu de vie et de convivialité, explique Jean-Michel Hannaert, avec des prix accessibles pour tous."

"On a multiplié les activités avec une épicerie fine, pour attirer les touristes sur les escales. On travaille aussi avec un glacier pour faire vivre l'établissement l'après-midi", ajoute-t-il. Les clients pourront goûter aux pâtisseries concoctées sur place et choisir parmi 60 parfums des Glaciers Normands lors d'une pause sucrée. Les deux amis proposent aussi la location d'une salle de réception au dernier étage (de 100 m2), une salle pour organiser des séminaires et deux espaces de co-working.

Pratique. Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 23 h, et le dimanche de 9 h à 18 h.