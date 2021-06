Covid-19. Parc expo de Caen : grand calme avant le rush de la deuxième dose

Un mois après son ouverture, le centre de vaccination contre la Covid-19 du parc des expositions de Caen connaît un ralentissement de la prise de rendez-vous. Mercredi 9 juin, en début d'après-midi, personne ne se trouvait dans la file d'attente. Ce jour-là, 900 personnes se sont fait vacciner, un chiffre bien loin des 2 000 injections sur les plus grosses journées. "On était à 70 % de nos capacités en début de semaine et environ 40 % sur cette fin de semaine", explique Pierre-Yves Le Houssel, médecin-chef des pompiers du Calvados.

Choisir la date et l'heure : le grand luxe

Obtenir sa première dose en juin implique une prise de rendez-vous en juillet ou en août pour la deuxième dose. Un facteur qui peut potentiellement freiner les futurs vacanciers. "Pour pallier ce facteur, les gens peuvent faire leur deuxième injection entre 35 et 49 jours, soit entre 5 et 7 semaines. Ça laisse du temps pour s'organiser pour les potentiels départs en vacances."

Pierre-Yves Le Houssel, médecin-chef des pompiers du Calvados. -

Dans le Calvados, 472 000 personnes (soit les deux tiers de la population du département) ont été vaccinées, dont environ 50 000 au "vaccinodrome" du parc expo.

D'autres éléments sont à prendre en compte, selon Pierre-Yves Le Houssel : le couvre-feu allongé à 23 heures, la météo, mais aussi les indicateurs de la pandémie de plus en plus rassurants qui pourraient aussi expliquer cette baisse de prises de rendez-vous. De nombreux créneaux sont disponibles ce week-end du 11 au 13 juin, avec le luxe, de choisir la date et l'heure du jour pour le lendemain. En revanche, le centre s'attend d'ores et déjà à un rebond dès lundi 14 juin, avec le début des deuxièmes doses.

Une nocturne le 25 juin

Le vendredi 25 juin, la vaccination sera ouverte de 8 heures à 23 heures. Cela correspond à la nocturne qui avait été organisée le vendredi du week-end de l'Ascension, avec plus de 2 000 personnes vaccinées.