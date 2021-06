Normandie. Régionales 2021 : ce qu'il faut retenir de notre sondage exclusif

Comme souvent dans les élections locales, la prime au sortant semble se confirmer. Dans un sondage Elabe exclusif pour Tendance Ouest, Le Courrier Cauchois et La Manche Libre, l'actuel président de Région Hervé Morin, à la tête d'une liste de rassemblement de la droite et du centre, arriverait en tête du premier tour des élections (31 %), quatre points devant le candidat du Rassemblement national Nicolas Bay (27 %). Un écart plutôt faible, étant donné la marge d'erreur du sondage, légèrement inférieure à trois points. Les deux favoris devancent largement la liste PS-EELV de Mélanie Boulanger (16 %) et celle de Laurent Bonnaterre, candidat de la majorité présidentielle (13 %). Le communiste Sébastien Jumel plafonne à 10 %. Les deux dernières listes, de Pascal Le Manach (LO) et Stéphanie Kerbarh (divers centre), sont distancées, à moins de 3 %.

Morin gagnant en triangulaire comme en quadrangulaire

Au second tour, en cas de triangulaire, Hervé Morin arriverait en tête (42 %), devant une liste de rassemblement de la gauche autour de 30 %, et la liste du Rassemblement national à 28 %.

Dans le cas d'une quadrangulaire, si la liste de la majorité présidentielle se maintient, l'écart se resserre. Hervé Morin reste donné gagnant (31 %), devant Nicolas Bay et la liste de rassemblement de la gauche (27 %), puis la liste de la majorité présidentielle de Laurent Bonnaterre (15 %).

