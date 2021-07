Le Havre. Découvrir la cité océane, du côté de l'eau

Satellite du Club loisirs nautiques thalassa (CLNT) implanté quai Olsen, au cœur du port de plaisance historique de la ville du Havre, France Greet-Mer est une structure bénévole regroupant des passionnés de croisière à voile. "Voilà bientôt quarante ans que le CLNT existe. Promouvoir le nautisme, faire partager notre passion de la mer et de la navigation a toujours été au centre de notre projet", expliquent Claudine Rousseau-Vibert et Christian Auvray, présidente et président d'honneur de l'association. À l'aube de cet anniversaire, le club a eu l'idée de développer une activité inspirée par le concept des greeters, ces habitants passionnés de leur ville qui se muent en guides pour les touristes. "Nous souhaitons offrir à un large public la possibilité de partir pour une balade en voilier découvrir la côte havraise. Nous nous sommes appelés 'les hôtes des mers', en écho à nos amis greeters havrais, les hôtes de terre." L'idée est belle et généreuse. Pilotés par leurs chefs de bord, les voiliers de France Greet-Mer accueillent, depuis plusieurs mois, famille et groupes d'amis venus du Havre et d'ailleurs. Et le succès est au rendez-vous. Le contexte y est propice : "La mer a toujours été un espace de liberté. Prendre le large, c'est aussi respirer, s'évader, oublier les contraintes et le poids d'un monde confiné."

Le ressort du projet est double. Les hôtes des mers sont des amoureux du large et de la ville du Havre. Originaire de la région parisienne, la présidente raconte ne jamais cesser d'être éblouie par le jeu chatoyant de la lumière sur la paroi crayeuse de la falaise du cap de la Hève. La randonnée nautique peut révéler parfois de jolies rencontres avec les créatures du monde aquatique : "Lors de nos sorties, il n'est pas rare d'apercevoir des marsouins. Un jour, l'un d‘entre eux nous a suivis jusqu'au port…".

Nature et culture

Les hôtes sensibilisent les passagers à la faune, la flore, la géologie… tout autant qu'ils font connaître la ville au travers du prisme de sa culture et de son patrimoine maritime. "Tous nos chefs de bord connaissent et aiment Le Havre, le front de mer et la baie du Nice havrais. Ils adhèrent à une charte et bénéficient d'une formation. La croisière est un instant d'évasion mais aussi de partage, où le passager s'ouvre tout autant à la réalité d'un écosystème qu'à l'histoire." Du chenal et l'estuaire jusqu'à la falaise d'Albâtre, du va-et-vient des porte-conteneurs jusqu'au ballet aérien des goélands, du gris béton de Perret jusqu'au surplomb boisé des Jardins suspendus, le panorama offert est vaste et passionnant.

Pratique

Départ quotidien à partir de 9 h 30, selon les disponibilités et la météo. Prévoir quatre heures. Deux à six participants. Tarif : - 16 ans 38 €, adulte 45 €. Rendez-vous digue Charles Olsen, 125 boulevard Clemenceau. Inscriptions et informations au 06 07 14 50 12 ou clnt@clnthalassa.com.