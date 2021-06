Seine-Maritime. À table avec Flaubert : quand les restaurateurs s'inspirent de l'écrivain

Au restaurant les Nymphéas de Rouen, à deux pas de la place du Vieux-Marché, Flaubert faisait déjà partie du quotidien. "On propose un menu Flaubert pour les week-ends spéciaux de l'hôtel Gustave Flaubert voisin", détaille la cheffe Sabrina Trenel. Elle a mené son enquête pour découvrir que l'auteur rouennais était un véritable épicurien. "Il passait énormément de temps à table. Il aimait les huîtres qu'il mangeait avec du Sauternes, ce qui est un peu surprenant pour nous, maintenant." L'auteur aimait aussi le canard, les poissons ou la cuisine orientale. Dans son menu, Sabrina Trenel propose des huîtres de Saint-Vaast en entrée, un canard à la Rouennaise ensuite, puis un plateau des quatre fromages normands AOP et enfin un douillon aux pommes en dessert.

Que des produits normands, comme son confrère Marc Andrieu du restaurant Les Petits parapluies, qui participe aussi à l'opération, comme une cinquantaine de restaurants en Seine-Maritime. "Déjà physiquement, on voit que c'était un bon mangeur", plaisante-t-il en évoquant l'écrivain.

Au menu, ce sera gaspacho de tomates ananas avec un nougat de chèvre, puis parmentier de canard et pommes au cidre et enfin, nage de rhubarbe et de fraises en dessert.

Des entrées pour les expos Flaubert 21

De quoi mettre l'eau à la bouche. Ces nombreuses recettes, imaginées par des chefs normands sont d'ailleurs à retrouver dans un magnifique livre, À la table de Flaubert, aux éditions des Falaises.

Dans les restaurants qui participent, lorsque le client choisira un plat ou un menu Flaubert, il recevra une entrée gratuite pour une entrée payée dans les sites et musées départementaux pour profiter des événements du bicentenaire de la naissance de l'auteur.