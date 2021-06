Argentan. Réouverture des piscines : pour garder les distances, "on faire la police"

"On a hâte de retrouver nos clients", se réjouit Dominique Chartrain, directeur du centre aquatique d'Argentan, une semaine avant la réouverture. Le grand public, qui n'a pas remis les pieds dans l'eau chlorée depuis septembre 2020, va pouvoir refaire un saut dans le grand bain dès le mercredi 9 juin.

Mais accueillir 210 personnes simultanément demande de l'organisation. Cela commence par la désinfection des vestiaires et la mise en place d'un parcours à sens unique "pour offrir le meilleur accueil possible". Les équipes du centre vont aussi veiller à ce qu'une distance de 2 mètres soit respectée entre chaque personne dans les bassins. "Ce n'est pas évident, on va devoir faire la police", confie le directeur qui compte "sur la responsabilité des usagers". Cette vigilance accrue des maîtres nageurs s'accentue puisque le public va pouvoir faire tomber le masque. Néanmoins, Dominique Chartrain se veut rassurant : "Une étude a démontré que le virus disparaissait 30 secondes après avoir été en contact l'eau traitée des piscines."