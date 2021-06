Le Havre. Les filles du HAC Handball débutent par un match nul prometteur

Une heure de suspense intense pour finir sur un prometteur 29 à 29. Voilà le résultat de la rencontre du HAC Handball féminin et du Handball Club de Celles-sur-Belle, mercredi 2 juin, dans le stade du Mont-Gaillard, pour la finale aller des play-offs. Et la jauge réduite pour le public n'a pas empêché les fans d'apporter un soutien bruyant et chaleureux tout au long d'un match nerveux et très intense. Les joueuses havraises, constamment menées, n'ont jamais laissé l'écart se creuser et ont comblé leur retard surtout en seconde mi-temps, face à des adversaires favorites et très organisées, rapides et déterminées. Prochaine rencontre, ce samedi 5 juin à 18 heures, cette fois à Celles-sur-Belle. La montée en Ligue Féminine est en jeu.