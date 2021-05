[PHOTOS]. Nathalie Péchalat donne son nom à la patinoire olympique de l'île Lacroix

Ex-danseuse sur glace multi-titrée et actuelle présidente de la Fédération Française des Sports de Glace, Nathalie Péchalat était de retour dans sa ville de naissance samedi 22 mai 2021. Le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, lui avait donné rendez-vous sur l'île Lacroix pour qu'elle donne son nom à la patinoire olympique, fraîchement rénovée après deux ans de travaux.

Fière, très émue et très honorée, la championne rejoint une autre grande figure de la glace, Edith Ballester. Co-créatrice de la French Cup, Edith Ballester avait détecté le potentiel de Nathalie Péchalat dès son plus jeune âge et la patinoire tout public située juste à côté de la patinoire olympique porte désormais son nom.

Ce baptême s'inscrit dans la politique de la ville et dans la volonté de Nicolas Mayer-Rossignol de donner à chaque nouvel édifice, arrêt de bus ou bâtiment le nom d'une femme. Le but n'est pas de déboulonner ou d'effacer, rassure le maire de Rouen, mais de rééquilibrer car il n'y a que 6 ou 4% de noms de femmes dans l'espace public.