Rouen. Malgré les prévisions météo, les terrasses se tiennent prêtes pour rouvrir

L'effervescence était palpable aux abords des cafés, bars et restaurants de Rouen, mardi 18 mai dans l'après-midi. Chacun peaufine l'organisation de sa terrasse pour respecter les contraintes sanitaires : une jauge à 50 %, des tables de six personnes maximum et espacées entre elles. Au Saxo, place Saint-Marc, cela fait 66 places en terrasse, avec uniquement des tables de six.

Quant au mauvais temps ? "On va mettre plein de parasols et ; de toute façon, on est en Normandie ! Donc, il pleut ! C'est normal", explique le patron, Patrice Casella, optimiste.

"On ne va faire que du bar"

Même raisonnement au N'Zo, un bar de la rue de l'Hôpital, qui habituellement garde sa terrasse ouverte toute l'année. "On a tout l'équipement nécessaire : les stores, les parasols, les bâches latérales, les gouttières…", raconte Jugurta Boutrif, le gérant. C'est une autre histoire pour les brasseries et les restaurants, qui doivent mettre en branle la cuisine, sans être sûrs que les conditions météo permettront d'assurer correctement le service.

Thierry Duchatel, responsable de salle au Lido, rue Armand-Carel, a tranché. "On ne va faire que du bar parce qu'avec les conditions climatiques et la demi-jauge, ce sera impossible de faire du service dehors. On fera les cafés du matin, l'après-midi des boissons chaudes, et le soir un peu d'apéros." Tous partagent en tout cas une certaine excitation, voire une impatience. "Notre métier, ce n'est pas de toucher des aides, mais de servir des verres", affirme Patrice Casella.

Encore faut-il avoir une terrasse suffisante ou avoir pu bénéficier d'une extension. Certains n'ont pas pris le risque, comme l'Underdogs, place de la Haute-Vieille-Tour. "Vous accueillir uniquement en terrasse n'est pas suffisant pour vous satisfaire tous", expliquent les patrons sur leur page Facebook, ajoutant qu'ils n'ont "pas suffisamment de personnels pour vous servir".

Encore un peu de patience pour ces établissements, qui donnent rendez-vous à leur client le mercredi 9 juin, pour la deuxième étape du déconfinement.