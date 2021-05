France-Monde. "Augmenter la natalité ou l'immigration” sauverait le modèle social

“Un climat pessimiste pourrait peser sur le désir d'enfant de nos concitoyens”, constate François Bayrou, haut-commissaire au Plan. Le fameux modèle social français – auquel ces mêmes citoyens sont attachés – repose sur la solidarité entre les générations : il s'effondrera si les générations cessent de se renouveler. Or “l'indice de fécondité se tasse et le nombre des naissances baisse année après année” et plus encore en 2020 : il manque 40 000 à 50 000 naissances par an pour assurer le renouvellement… D'où l'idée d'un pacte national pour la démographie : “avoir plus d'enfants”, ou accueillir plus d'immigrés. Ce réalisme sans fard effraie dans la classe politique, où l'on accuse Bayrou de “faire le jeu du RN en parlant d'immigration”.