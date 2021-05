Caen. Qui est Hervé Morin ?

Son parcours

Hervé Morin est le président sortant de la Région. A bientôt 60 ans, cet avocat de formation - il n'exerce plus - brigue un second mandant à la tête de la collectivité après avoir été dans le passé ministre de Nicolas Sarkozy - à la Défense, 2007-2010 -, conseiller départemental de l'Eure où il est né, député de la troisième circonscription de ce territoire mais aussi maire d'Epaignes pendant plus de vingt ans, commune d'un peu plus de 1 500 habitants, limitrophe du Calvados. Hervé Morin est aussi président du parti Les Centristes.

Election en 2015

Au premier tour en 2015, la liste conduite par Hervé Morin termine au coude à coude (27,91 % des suffrages exprimés) avec celle portée par le Rassemblement national et Nicolas Bay (27,71 %). Un troisième candidat se maintient alors : le socialiste Nicolas Mayer-Rossignol (23,52 %).

Au second tour, il l'emporte finalement à la corde avec 36,42 % des suffrages exprimés contre 36,05 % pour Mayer-Rossignol qui est aujourd'hui maire de Rouen et président de la Métropole, suivis de Nicolas Bay avec 27,50 % des voix.