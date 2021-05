Tendance Confidences. Thomas Jauffret, "un financier qui se pose des questions"

Tendance Confidences reçoit Thomas Jauffret, qui se décrit comme "un financier qui se pose des questions sur le sens de l'économie".

Comment faire équipe en

entreprise ?

"C'est apprendre ensemble à avoir une vision du bien commun.

Pour cela, il est nécessaire de se respecter les uns les autres au sein de l'entreprise. Tout cela est enrichi par les charismes de chacun en aidant les autres à devenir meilleurs.

L'autre point à retenir, c'est le métier dans son étymologie latine : ministerium, c'est de rendre service."

Quelques mots sur le titre de votre livre ?

"Le titre du livre, c'est Aime, prie et travaille. Le verbe Aimer est en amont. Aime et fais, et de ce que tu vas faire, prie pour le nourrir. Le travail, c'est l'action."