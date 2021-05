Canteleu. Qui est Mélanie Boulanger ?

Son parcours personnel

Mélanie Boulanger, 44 ans, est mariée et mère d'une fille de 12 ans. Elle a grandi à Longueville-sur-Scie, avec un père technicien chez Renault, ancien conseiller général, et une mère assistante maternelle. A 18 ans, elle est élue conseillère municipale d'opposition dans son village. Après des études en sociologie politique, elle travaille comme collaboratrice parlementaire du député Christophe Bouillon et dans les territoires urbains de Rouen et Val-de-Reuil.

Ses mandats politiques

Depuis 2014, elle est maire de Canteleu et vice-présidente de la Métropole Rouen Normandie en charge de la jeunesse et de l'enseignement supérieur. Elle est également en charge du pôle Austreberthe-Cailly, communes périurbaines et rurales.

Son équipe

Dans l'Eure, la tête de liste est Laëtitia Sanchez, maire de Saint-Pierre-de-Vauvray et conseillère régionale. Dans le Calvados, c'est Rudy L'Orphelin, conseiller municipal de Caen. Dans l'Orne, on retrouve Laurent Beauvais, conseiller régional et ancien président de la région Basse-Normandie. Et dans la Manche, Anna Pic, adjointe à Cherbourg et conseillère départementale de la Manche.

Ses passions

Ancienne nageuse du club d'Arques-la-Bataille - elle a participé à des championnats de France -, Mélanie Boulanger aime bien le sport mais n'en pratique plus. Elle est passionnée de lecture.