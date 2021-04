Football. Vincent Volpe (HAC) : "Un capitaine ne lâche pas la barre dans la tempête"

Alors que le journal L'Equipe affirmait la veille que le HAC serait à vendre, pour quinze millions d'euros, le président du club de football a choisi de s'exprimer par la voie d'un court communiqué, mercredi 28 avril.

"Je suis toujours le président du HAC"

"Je suis toujours le président du HAC, et mon engagement pour le HAC est aussi fort aujourd'hui qu'en juillet 2015, quand j'ai investi dans le club pour lui éviter le pire", affirme Vincent Volpe, qui reconnaît que le club doyen, "comme tous les clubs professionnels français", traverse une période "très dure, née de la crise sanitaire Covid-19, de la défaillance de Mediapro et de la (quasi)disparition des transferts". "Je ne serai pas éternellement président du HAC, mais un capitaine ne lâche pas la barre dans la tempête", renchérit Vincent Volpe, qui rappelle les objectifs du HAC : "accéder à la Ligue 1, renforcer notre statut de club formateur et développer le football féminin, tout en assurant sa stabilité financière, condition de sa pérennité".

Le HAC est actuellement 13e de Ligue 2, avec cinq points d'avance sur le barragiste.