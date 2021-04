France-Monde. Tout l'amourd'un cœur d'une mère

"C'est passé vite quand on y pense" : Anne-Marie a maintenant la cinquantaine. Oui, la vie passe vite. C'est la réflexion qu'elle se fait le jour du déménagement de son dernier enfant, Théo, qui vient d'avoir son Bac et s'installe dans un studio. C'est vraiment une page qui se tourne. Avec Patrick, son mari, ils ne seront désormais plus que tous les deux à la maison.

Tout le roman est resserré sur cette seule journée de l'emménagement de Théo, qui pour Anne-Marie marque peut-être la fin des jours heureux. Une famille ordinaire, un événement banal, et voilà un roman de bout en bout Captivant. Philippe Besson a un don d'alchimiste.

Le dernier enfant, Philippe Besson, Editions Julliard, 206 pages, 19 €