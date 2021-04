Cinéma. Des figurants recherchés pour le casting du prochain Astérix et Obélix

C'est officiel depuis quelques semaines, Guillaume Canet a dévoilé le casting du prochain Astérix et Obélix au cinéma. Si le comédien réalisateur s'est réservé le rôle du célèbre gaulois, il sera accompagné de ses comparses habituels, Gilles Lellouche et Marion Cotillard. Au casting également, Zlatan Ibrahimovic ou encore le normand Orelsan et peut-être vous…

La production du film recherche des figurants pour le tournage du 30 avril au 19 juillet 2021, en région parisienne.

Si vous êtes un homme de 30 à 45 ans, mesurant entre 1,87 m et 1,93 m (tour de poitrine 103 cm, tour de taille 94, tour de bassin 104 et pointure 45), vous pouvez postuler sur le site figurants.com.