Le Havre. La ville, terrain de jeu agricole pour Graine d'Union

Avec ses cultures en terrasses, la micro-ferme de Graville rappellerait presque les rizières de l'Asie. Sauf qu'en contrebas, c'est la ville du Havre, son port, son stade Océane qui s'offrent au regard. Depuis près de deux ans, les bénévoles de Graine d'Union défrichent et aménagent ces 2 000 m2, mis à disposition par la Ville par le biais d'une convention.

L'association utilise le site comme un laboratoire pour les techniques de culture mais aussi de construction. -

Des melons au Havre

"Ces terres étaient cultivées autrefois par les moines de l'abbaye toute proche, avant d'être séparées en plusieurs lots, puis de devenir une décharge, relate Jibril Gharram, président de l'association. En défrichant, nous avons découvert un escalier qui n'apparaît pas dans le cadastre de 1946. Cela laisse imaginer depuis combien de temps ce lieu était abandonné."

Étudiants, salariés, retraités, chômeurs… Les bénévoles se présentent chaque dimanche pour mettre la main à la pâte. -

Orienté plein sud, abrité des vents d'est et du nord, le site profite pourtant d'un microclimat idéal pour y faire pousser fruits et légumes. Courges, haricots, mâche, fraises mais aussi melons, piments ou tomates sont sortis de terre l'été dernier. Une multiplicité rendue possible grâce à la permaculture, qui consiste à créer des symbioses entre plusieurs espèces, sur un petit espace. "Le but est d'avoir des récoltes échelonnées tout au long de l'année, de janvier à janvier", poursuit l'agriculteur urbain.

"Des gens de tous les âges, de tous les milieux… C'est comme un bac à sable pour adultes"

Pas question pour autant de faire de la micro-ferme de Graville une exploitation maraîchère professionnelle. Le fruit des récoltes est partagé entre les bénévoles ou offert à des associations caritatives, comme le Secours Populaire. Car l'humain est la colonne vertébrale du projet. Comme d'autres initiatives menées au Havre, du Hangar Zéro à la ferme d'Epremesnil, Graine d'Union mise sur les chantiers participatifs pour avancer. Tous les dimanches, habitants du quartier, travailleurs, chômeurs, étudiants, retraités se retrouvent pour mettre la main à la pâte. "Des gens de tous les âges, de tous les milieux sociaux… C'est comme un bac à sable pour adultes", résume Emmanuel Le Bert, chef de projet au sein de l'association.

Parmi ceux qui donnent ainsi de leur temps, Jacques-André Bordoiseu : "Faire du tri et moins consommer, je le fais depuis longtemps. Je voulais aller plus loin. J'agis, avec des gens qui ont les mêmes aspirations que moi pour l'avenir", constate ce bénévole, engagé sur plusieurs actions de ce type. "Certains projets vont perdurer, d'autres non. Mais ils ne sont pas en dehors du système, plutôt à côté", estime le trentenaire. Un constat que partage Jibril Gharram, optimiste sur la place de l'agriculture en ville : "Déjà, quand on évite la monoculture, on peut réduire de trois quarts la taille des surfaces nécessaires." Graine d'Union est aujourd'hui en discussion avec d'autres communes. L'association mène aussi à bien des actions d'éducation populaire. "La transition écologique ne se fera pas en quinze jours, mais au moins, on ne se reprochera pas de ne pas avoir essayé."