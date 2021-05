Harfleur. "Sur une petite surface comme la nôtre, la vente directe est une nécessité"

Son nom fait référence à sa taille modeste - moins de deux hectares - mais pas seulement. La Petite Surface a vu le jour en 2018 à Harfleur, à deux pas… des grandes surfaces, notamment celles du centre commercial La Lézarde. Derrière cette exploitation maraîchère bio, on trouve Justine Duchemin et Marc Porchy, un couple reconverti dans l'agriculture. Il bénéficie d'un bail de six ans pour exploiter ce terrain municipal.

"Le frein numéro 1 pour s'installer, c'est le foncier. Nous nous attendions à devoir quitter la communauté urbaine du Havre. Finalement, cette opportunité s'est présentée. C'est une ancienne ferme laitière, les terres n'ont jamais été traitées, ce qui nous a permis d'obtenir la certification bio tout de suite", se remémore Marc Pochy.

Vendre sans intermédiaire

Être aux portes de la ville, "c'est un gros plus pour développer la vente directe. On pouvait se permettre de ne pas faire de marchés, proposer une autre offre, à d'autres horaires". Le couple écoule aujourd'hui 80 % de sa production directement sur sa ferme, rue Paul-Doumer, où il a mis sur pied une boutique. Le reste est vendu dans des boutiques de producteurs ou des épiceries bio. La Petite Surface travaille aussi avec une crèche parentale et un restaurant. "Quand on a une petite surface de production comme la nôtre, 18 000 m2, la vente directe est une nécessité, cela permet de vendre sans intermédiaire, à un tarif que l'on fixe nous-mêmes", note Marc Pourchy. Pour l'instant, La Petite Surface vend de mai à janvier. Le couple aimerait parvenir à proposer des légumes dès février, grâce notamment à une troisième serre installée sur l'exploitation.