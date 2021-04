Caen. Des bracelets normands dans l'air du temps

"Je suis à 100 % Normand ! Mon nom est Commenchal et il y a un petit hameau dans le Cotentin qui porte ce nom, je suis vraiment ancré", sourit-il. Thomas est installé à Caen, en tant que graphiste indépendant. Fin 2020, il décide "de créer son projet" en produisant sa marque de bijoux L'Esprit Conquérant, qui portera haut les couleurs de sa région. "J'ai dessiné la pièce, créé le site, je fais tout de A à Z." Le trentenaire, qui a grandi à Caen et ses alentours, a toujours adoré l'histoire : "C'était la matière qui me plaisait le plus quand j'étais gamin. J'avais envie de remettre le côté historique de Guillaume le Conquérant sur le devant de la scène grâce à mon métier."

Les bracelets assemblés à Caen

Ce savant mélange a donné naissance à des bracelets en cordon avec une pièce plaquée en or, argent ou or rose représentant un drakkar. Les pièces viennent de la région Auvergne-Rhône-Alpes et sont assemblées à Caen, plus précisément, chez Thomas. "Je reçois les bobines de fil, les pièces chez moi. J'ai dû apprendre à faire les nœuds." Les bracelets sont vendus sur le site de la marque à 32,90 euros.