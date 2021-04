Musique. The Voice : Jim Bauer surprend avec sa reprise de "Tata Yoyo" !

Samedi 17 avril marquait l'ouverture des KO dans The Voice. Si de nombreux talents ont proposé des prestations incroyables, l'une va rester gravée et devenir culte : celle de Jim Bauer. Le fils d'Axel Bauer a proposé une reprise de Tata Yoyo d'Annie Cordy. Mais pas question de faire la fête et de danser en écoutant le titre phare de la chanteuse morte en septembre 2020. C'est une version mélancolique et triste qui a été livrée par Jim Bauer, à la grande surprise de son coach, Marc Lavoine.

Découvrez cette reprise étonnante ci-dessous :