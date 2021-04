Dieppe. L'auteur Jean-Marie Roussel dévoile les Secrets du Talou

L'auteur de ce livre, édité chez Sutton, est un passionné du patrimoine normand. Né à Dieppe, c'est à Neufchâtel qu'il réside. Dans cet ouvrage, il a souhaité partager avec le lecteur son intérêt pour l'arrière-pays dieppois.

Un parcours atypique

Jean-Marie Roussel est contrôleur des finances publiques. Si dans le cadre de son activité professionnelle il étudie davantage le patrimoine financier que le patrimoine culturel, il cultive dans le secret une passion pour la Normandie et rassemble depuis longtemps des documents et des informations sur le territoire. C'est en 2017 qu'il se lance enfin dans l'écriture, avec un premier ouvrage documentaire dans lequel il évoque la vie quotidienne aux Grands-Ventes dans les années 70 et 80 : "J'étais alors adolescent et j'ai voulu raconter la commune telle que je l'ai vécue."

Le livre consacré au Talou est le deuxième ouvrage édité par l'auteur : "Cette fois, j'ai voulu donner une image actuelle et vivante de cet ancien pays du Talou, en évoquant son passé dont les vestiges marquent encore le paysage, que ce soit le château d'Arques, les colombiers d'Offranville ou la cheminée de l'ancienne filature de Torcy, mais je parle aussi des particularités géographiques, comme le Puits merveilleux : un gouffre naturel de 25 m de profondeur."

Le Talou : des richesses méconnues

"Le Talou est un ancien pays historique qui disparaît au cours du XIIe siècle, explique Jean-Marie Roussel. C'était un comté aux mains du seigneur d'Arques. Ce n'est pas le pays de Bray et ce n'est plus le pays de Caux. Si ses frontières restent floues, il s'étend sur une trentaine de kilomètres dans l'arrière-pays de Dieppe et rassemble plusieurs dizaines de commune." Ainsi baptisé en fonction de l'ancien nom de la Béthune (la Tella), il ne reste aujourd'hui de cette ancienne division du territoire que quelques rares références toponymiques : "Un sentier de randonnée et une rue de Dieppe portent le nom du Talou et, autour d'Envermeu, la communauté de communes s'appelle Falaises du Talou."

L'auteur organise son livre en fonction des bassins de vie installés le long des fleuves côtiers, sur le plateau d'Aliermont ou en forêt d'Eawy, et fait écho aux anciennes activités humaines qui ont attiré ces populations : l'horlogerie à Saint-Nicolas, les forges de la vallée de la Béthune, le travail du lin dans la vallée du Dun ou encore la production de la viscose à Arques.

Pratique. Jean-Marie Roussel, Secrets du Talou, Dieppe et ses environs, Éditions Sutton, 20 €