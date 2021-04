Cadeaux. Cette semaine, gagnez le robot cuiseur Companion XL

Cette semaine, gagnez votre robot cuiseur Companion XL noir de Moulinex, d'une valeur de 800 €!

Plus besoin de rester des heures en cuisine : Companion XL s'occupe de tout !

En seulement quelques clics, le robot cuiseur multifonction prépare une immense variété de recettes pour régaler toute la famille grâce à ses 12 programmes et sous-programmes automatiques, ses six accessoires dédiés et sa capacité totale de 4,5 L. Il découpe, prépare et cuit, et garde même votre recette au chaud jusqu'à l'heure du dîner !

Avec Companion XL, profitez de plus de saveurs sans en faire plus !

Fonctions : cuit, réchauffe, saisit, bat, mélange, mijote, rissole, concasse, mixe, hache, pétrit, fouette et réalise les cuissons vapeur et basse température, de 30 à 150 °C avec son grand bol de 4,5L

Pour vous inscrire, envoyez TENDANCE par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS). Tirage au sort vendredi 23 avril entre 9 heures et 9 h 30 dans Normandie Matin avec Pierre.