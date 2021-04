Ouistreham. Une pétition lancée contre l'augmentation de la taxe foncière 

"Depuis longtemps, le budget du fonctionnement de la Ville de 12 millions inclut 2 millions de recettes par an, issus du casino. Sa fermeture cause la perte de plusieurs millions d'euros", alarme Romain Bail, maire de Ouistreham. Le lundi 29 mars, l'augmentation de 70 % du taux communal de la taxe foncière, soit une hausse globale de 28 % (entre 400 et 420 euros supplémentaires par an et par foyer) de la taxe foncière, a été évoquée par les élus pour pallier cette perte financière. "C'est énorme. Cela représente 493 euros de plus par an pour mon foyer", s'indigne Marie-Thérèse Calavia. Cette habitante de Ouistreham, accompagnée de Danièle Girard et Lucile Régert, citoyennes de la commune également, a décidé de lancer une pétition pour montrer son désaccord.

Une rencontre prévue avec le maire

"On veut simplement que le maire réfléchisse à d'autres solutions, moins brutales pour les citoyens", expliquent-elles. Le maire de la commune rencontre ce lundi 12 avril les trois habitantes, juste avant le conseil municipal au cours duquel l'augmentation devrait être votée.