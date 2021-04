Espagne: Zidane contre Koeman, clasico avec vue sur le titre

Si ce nouvel épisode de la rivalité plus que centenaire entre les deux grands d'Espagne a autant d'enjeu comptable, c'est parce que ni "Zizou" ni "Tintin" (le surnom de Koeman) n'ont baissé les bras après un automne compliqué. Les voilà aux prises pour le titre alors que le club blaugrana (2e, 65 pts) et son rival merengue (3e, 63 pts) talonnent un Atlético Madrid (1er, 66 pts) en perte de vitesse et opposé dimanche au Betis Séville.

En neuf mois à Barcelone, Koeman a réussi l'exploit de redresser une équipe en crise et de redonner le sourire à Messi, pourtant désireux de partir l'été dernier et toujours silencieux sur son avenir à deux mois de la fin de son contrat en juin.

Zidane, lui, a refait du Real une impitoyable machine à gagner, en passe de retrouver les demi-finales de Ligue des champions après avoir dompté mardi Liverpool en quart de finale aller (3-1) avant la seconde manche mercredi prochain.

Mais samedi soir à Madrid, ce 246e clasico de l'histoire n'aura rien de classique.

"Le match le plus important au monde", comme l'a défini l'attaquant Karim Benzema dans un entretien à LaLiga jeudi, va être disputé pour la première fois sur la pelouse du petit stade d'entraînement Alfredo Di Stéfano, à Valdebebas. Et sans public, pour la deuxième fois de l'histoire, après le match aller remporté 3-1 par le Real dans un Camp Nou vide, le 24 octobre.

"Duel de tableaux noirs"

Malgré le huis clos, le match de clubs le plus regardé au monde (650 millions de téléspectateurs potentiels, selon LaLiga) reste un "blockbuster" dont Zidane et Koeman sont les impeccables metteurs en scène.

"Duel de tableaux noirs", a titré à sa Une Sport ce vendredi. "Le clasico verra la bataille entre Koeman et Zidane, deux entraîneurs qui ont des bilans spectaculaires dans la deuxième moitié du championnat", s'enthousiasme le quotidien catalan.

Engagé l'été dernier après l'éviction de Quique Setién dans l'espoir d'entamer un nouveau cycle au Barça, Ronald Koeman a dû relancer la machine barcelonaise tout en calmant les envies de départ de Lionel Messi.

Double défi réussi: neuf mois après, le technicien néerlandais peut se targuer d'être en lice pour un doublé Liga-Coupe du Roi, d'avoir trouvé son système fétiche à trois défenseurs centraux et son onze titulaire avec Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé en attaque.

Et surtout, d'avoir réussi à retenir la superstar argentine et légende du club "Leo" Messi, désormais plus enclin selon la presse à prolonger dans son club de cœur. Cela éviterait au meilleur buteur de l'histoire des confrontations Real-Barça (26 buts) de disputer son tout dernier clasico à huis clos dans une petite enceinte champêtre de la banlieue madrilène.

"Un entraîneur a besoin de temps pour développer son équipe. On a fait des ajustements, par exemple le schéma de jeu, donc il faut avoir de la patience. La confiance est plus haute qu'au début (de la saison). (...) On va beaucoup mieux aujourd'hui (qu'au match aller, perdu 3-1). On a progressé dans le réalisme, en défense, l'équipe a fini par prendre forme. Il ne faut pas se prendre la tête parce que c'est le Real, on doit rester nous-mêmes, jouer comme on l'a fait dernièrement", a appelé Koeman vendredi.

Avec Piqué, sans Hazard

De son côté, Zidane a brillé par sa sérénité cette saison, comme toujours. Inébranlable dans les bourrasques qui ont agité la "Maison blanche" en novembre-décembre, il a mené son Real vers une série en cours de douze matches consécutifs sans défaite toutes compétitions confondues.

"Dernièrement, on est vraiment très bons, réguliers... Et pas simplement avec le ballon, on a beaucoup progressé défensivement aussi", s'est réjoui Zidane en conférence de presse vendredi, assurant "ne pas penser" aux conséquences d'une préjudiciable défaite samedi.

Les Catalans, eux, n'ont plus perdu en Liga depuis mi-décembre, et affichent depuis un total impressionnant de 16 victoires et 3 nuls sur leurs 19 derniers matches de Liga. Soit l'un des tout meilleurs bilans d'Europe en 2021.

Mais malgré ces dynamiques favorables, les blessures s'amoncellent dans les deux camps.

Côté catalan, Koeman n'a pas voulu précipiter les retours de Gerard Piqué et de Sergi Roberto lundi contre Valladolid (1-0), et tous deux sont dans le groupe blaugrana pour samedi.

Côté merengue, Zidane ne peut toujours pas compter sur son capitaine et défenseur central Sergio Ramos, blessé, ni sur Raphaël Varane, touché par le Covid-19. Et l'attaquant belge Eden Hazard, toujours touché à l'aine droite, ne sera pas non plus de la partie.

C'est dire si les choix de Zinédine Zidane et Ronald Koeman pèseront lourd dans ce clasico, et par conséquent dans le dénouement de la Liga.