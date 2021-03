Le Havre. Les salariés de la centrale à charbon réunis pour la fermeture définitive

"Quand on arrive au Havre, on ne voit que ces cheminées de 240 m de haut… C'est un symbole de la ville." Amertume, tristesse, colère… Eric Pain ressent tout cela à la fois en levant les yeux vers la centrale thermique du Havre. Mercredi 31 mars, jour officiel de fermeture, ce technicien de 54 ans a répondu à l'appel au rassemblement lancé par le Comité économique et social du site. "C'est une centrale qui fonctionne bien, dans laquelle des millions d'euros ont été investis en 2014, avec des gens motivés pour bosser, acteurs de leur ville", regrette celui qui travaille ici depuis plus de 30 ans.

Arrêt définitif de la centrale du Havre. Merci à tous les salariés EDF et aux entreprises prestataires qui ont produit 214 TWh en 53 ans et participé à la dynamique économique de la Normandie. Merci aux riverains et à tous nos visiteurs 👏🙏 #LeHavre pic.twitter.com/JDK8NdRjWx — EDF Le Havre (@EDF_Le_Havre) March 31, 2021

"C'est toute la famille qui est impactée"

Parmi les 170 salariés, certains vont prendre leur retraite anticipée. EDF a engagé un processus d'accompagnement pour permettre à environ 140 personnes de travailler sur d'autres sites. "Quarante contrats de parcours ont déjà été signés, une quarantaine sont en cours. Mais une cinquantaine de personnes n'ont pas de point de chute pour le moment, indique Franck Chamagne, représentant syndical. Car ce ne sont pas seulement les salariés, mais aussi leur famille, qui sont impactés." C'est le cas de Joany Devaux, âgé de 32 ans. Ce père de deux enfants pourrait être reclassé sur la centrale de Paluel, "mais nous sommes des thermiciens. Pour travailler dans le nucléaire, il faut trois ans de formation". Autre option : partir pour la centrale thermique de Martigues, près de Marseille. Pour ce technicien d'exploitation embauché en 2007, "la pilule est un peu dure à avaler".

Le CSE de l'entreprise avait organisé un moment revendicatif ce mercredi 31 mars, jour officiel de fermeture. -

La centrale ne produit plus depuis le mercredi 10 mars, après épuisement du stock de charbon. Le chantier de déconstruction des installations devrait durer une dizaine d'années, selon EDF.