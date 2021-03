Caumont-sur-Aure. Un mort et deux blessés dans un accident de motos

Les sapeurs pompiers du Calvados sont intervenus ce samedi 27 mars vers 14h après un accident de la circulation entre quatre motos et un véhicule léger de tourisme sur la départementale 71 entre Caumont-l'Éventé et Saint-Lô. Six personnes ont été impliquées. Un homme de 22 ans, motard, est décédé. Une femme de 22 ans, grièvement blessée, a été héliportée vers le CHU de Caen après avoir récupéré une activité cardiaque et un autre homme de 22 ans a été évacué en urgence relative vers le CHU de Caen lui aussi. Les trois autres personnes impliquées sont indemnes. Lors de l'intervention, la circulation sur l'axe concerné a été totalement fermée. 26 sapeurs pompiers ont été mobilisés pour l'opération.