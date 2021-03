Notre-Dame-de-Gravenchon. Maintenance chez ExxonMobil : épisodes de torchères et bruit possibles

Chez ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon, certaines unités de la chimie vont connaître des arrêts pour maintenance programmée, à partir de vendredi 26 mars. "Les opérations ont été préparées de manière à limiter les nuisances de toutes natures", indique l'industriel, qui prévient néanmoins que des épisodes de torchères pourraient être perçus par intermittence "pendant une semaine environ" et qu'un niveau sonore "légèrement supérieur à la normale pourrait être noté à proximité du site".

Ces arrêts techniques programmés permettent de réaliser des travaux d'inspection et d'entretien sur les équipements ou de les remplacer par des matériels plus récents.