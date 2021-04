Cherbourg. Un précédent en Normandie

Un métier unique, pour lequel il n'existe aucune formation initiale. Pour recruter ses opérateurs de pales d'éolienne, la société LM Wind Power, à Cherbourg-en-Cotentin dans la Manche, a été confrontée à la même problématique que Siemens Gamesa.

Un turn-over plus important

En 2018, c'est donc la méthode de recrutement par simulation qui est privilégiée par cette usine, la première du genre en Normandie. "Il n'y avait pas encore de production sur place, les premiers recrutés devaient partir sur nos sites étrangers pour se former. Cela demandait un cran de motivation supplémentaire", se souvient Florence Martinez-Flores, directrice des ressources humaines. Parmi la centaine de premiers embauchés, "des profils très divers", souvent en reconversion : aide-soignante, coiffeuse, ouvrier de mareyage ou salariés de la restauration et de l'équitation… "Le recrutement basé sur les habiletés et la motivation a naturellement ouvert la porte de ces métiers techniques à plus de femmes." La moitié de ces pionniers de l'usine cherbourgeoise ont évolué en chef d'équipe ensuite. Si elle concède un possible turn-over plus important qu'avec des salariés recrutés sur la base d'une formation initiale, Florence Martinez-Flores estime cependant que "c'est moins le revers de la méthode que le fait de se projeter concrètement". Les horaires de nuit, le travail six jours sur sept ont pu en rebuter certains.

En 2021, une quatrième vague de recrutement doit permettre à LM Wind Power d'embaucher 300 personnes. L'arrivée de Siemens est-elle une concurrence pour les profils ? "J'y vois plutôt une dynamique, on est sur des métiers en croissance. Les projets de vie sont différents entre une installation à Cherbourg et une au Havre."