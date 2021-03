Covid-19. Le maire de Vire "se prépare à prendre d'autres mesures"

"Nous ferons un bilan la semaine prochaine, en fonction de l'évolution de l'épidémie sur le territoire, pour savoir si on doit aller plus loin dans les mesures", indiquait lundi 22 mars Marc Andreu Sabater, maire de Vire Normandie. 390 cas pour 100 000 habitants, c'est le taux d'incidence recensé sur le territoire du bocage virois ce jour. Selon le maire de Vire Normandie, plusieurs facteurs pourraient expliquer cette flambée épidémique.

La crainte du confinement

"Nous avions eu plusieurs clusters. Il y a également la présence sur le territoire du variant anglais, plus contaminant que la première version de la Covid-19", poursuit-il. Autre possibilité selon lui, les interactions avec le département de l'Orne : "De nombreuses personnes vivant à Flers viennent travailler à Vire et inversement." De larges campagnes de dépistage et de sensibilisation sont menées dans le bocage virois pour alerter sur la situation. "Ma crainte, c'est qu'on aille vers ce qui se passe dans 16 départements français. On se prépare peut-être à prendre d'autres mesures", s'inquiète-t-il.