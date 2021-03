Calvados. Elle utilise les signes pour échanger avec les enfants dès leur plus jeune âge

C'est avec l'arrivée de ses enfants que Tania Jeanne a décidé d'apprendre la langue des signes. "J'ai découvert avec mon fils aîné. Lors de ma deuxième grossesse, je m'y suis vraiment intéressée." Cette jeune femme de 34 ans, installée à Escoville, a décidé que l'âge de ses enfants ne devait pas être un frein à la compréhension. "Avant que les enfants ne puissent parler correctement, plusieurs années passent. Grâce aux signes, ils peuvent faire comprendre à leurs parents pourquoi ils pleurent. Cela limite les frustrations."

"Toute la famille s'y est mis"

Curieuse de nature, c'est par ses propres moyens que Tania Jeanne s'est lancée, "en apprenant grâce à des vidéos sur Internet" quelques signes qui pouvaient lui être utiles. "Il y a des signes que l'on va utiliser régulièrement, comme 'encore' ou 'changer la couche'. On parle et on fait le geste en même temps, ainsi l'enfant assimile."

La mise en place de ce fonctionnement n'a pas convaincu son conjoint au premier abord, puis "quand il a vu que ça marchait, il s'y est un peu plus intéressé et toute la famille s'y est mis". Cette aventure d'abord personnelle, Tania Jeanne a voulu la continuer sur le pan professionnel. Après dix années dans l'hôtellerie-restauration, son contrat d'assistante de direction se finissant en janvier 2020 et le confinement l'ont décidée à entreprendre. La jeune maman de Zacharie, 6 ans, et Jarod, 2 ans, voulait partager son savoir aux jeunes parents. "J'ai décidé de monter ma microentreprise CAEN tu signes et d'animer des ateliers parents/enfants de signes dans le Calvados. On se sert de certains signes de la langue des signes pour nous aider dans notre quotidien, mais ce ne sont pas des cours de langue", précise la jeune maman. Celle qui se définit comme passionnée et à l'écoute a trouvé un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle grâce à son nouveau travail. "L'entreprenariat m'apporte ce qu'il me manquait en étant salarié."

Aujourd'hui, les signes sont très peu utilisés au sein de sa famille : "Maintenant que mon plus grand parle et que mon deuxième commence, nous les utilisons moins." Pourtant, la jeune femme ne compte pas mettre la langue des signes de côté : "J'ai découvert l'histoire des personnes sourdes et malentendantes et ça m'a touchée. Mes ateliers me permettent également de sensibiliser les parents à cette histoire." Dans quelques mois, la trentenaire compte prendre des cours de langue des signes. "J'ai du vocabulaire, mais je dois encore travailler pour faire des phrases." Après cela, Tania Jeanne souhaite faire une formation pour pouvoir former des professionnels de la petite enfance.