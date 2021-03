Covid-19. Confinement : deux départements de Normandie concernés dès demain

Leur intervention était très attendue. Jeudi 18 mars, les ministres de l'intérieur et de la santé, Jean Castex et Olivier Véran, ont annoncé de nouvelles restrictions afin d'enrayer la propagation de la Covid-19 en France.

"La situation se dégrade. Notre responsabilité, c'est qu'elle ne nous échappe pas.", a indiqué Jean Castex. Chiffres à l'appui : 35 000 nouveaux cas ont été enregistrés aujourd'hui en France. "Cela s'apparente de plus en plus clairement à une troisième vague."

À compter du vendredi 19 mars minuit et pour quatre semaines, seize départements seront reconfinés pour un mois. En Normandie, la Seine-Maritime et l'Eure sont concernés.

"Les déplacements hors du domicile seront encadrés selon des règles plus souples qu'en mars et novembre dernier.", a expliqué Jean Castex. Il sera possible de se promener ou de faire du sport sans limitation de durée mais avec une attestation dans un rayon de 10 km autour de chez soi.

Les déplacements inter-régionaux, eux, sont interdits, sauf motifs impérieux ou professionnels pour les habitants des 16 départements concernés par ce nouveau confinement.

Seuls les commerces de première nécessité seront autorisés à ouvrir. Les règles s'appliquant aux lieux de culte restent, elles, inchangées. Concernant les établissements scolaires, ils restent ouverts. Les lycées se voient obligés d'accueillir leurs élèves en demi-jauge.

À retenir enfin : l'horaire de début du couvre-feu est décalé à 19 heures partout en France.