Le Havre. Voile 470 : Jérémie Mion termine 9e du Mondial avec Kevin Peponnet

Le Havrais Jérémie Mion et son co-skipper Kevin Peponnet terminent 9e au Mondial de voile (en 470). Il se tenait à Vilamoura, au Portugal, du lundi 8 au samedi 13 mars. "On prend ce championnat comme un bon entraînement pour les JO de Tokyo", explique le duo. "Le plan d'eau nous a offert des conditions très différentes et enrichissantes. Nous avons eu du mal à nous mettre dans le bain au début, puis un bon rythme est venu s'installer par la suite, mais nos adversaires étaient solides."

