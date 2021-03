Rouen. William Louiron, un homme de l'ombre au service du collectif

Il faut réussir à briser la glace, pour le faire parler de lui. Presque timide, William Louiron s'ouvre plus facilement dès que l'on parle ballon. "Depuis mes débuts, dans le club dont mon père était président, je n'ai jamais rien voulu faire d'autre", se remémore l'entraîneur-adjoint de Quevilly Rouen Métropole. De son ancienne vie de joueur professionnel, dans les défenses d'Angers ou du FC Rouen, il a gardé une silhouette svelte. C'est plus à sa barbe et à sa chevelure, joyeusement hirsutes et poivre et sel, que l'on devine les 43 ans qu'il vient de fêter. À cet âge, le football occupe toujours une place primordiale dans son quotidien. "Peut-être même trop aux yeux de ma femme", confie-t-il dans un grand éclat de rire.

Humble et loyal

Après avoir raccroché les crampons, il n'a fait qu'une courte infidélité au football. Le temps d'envisager une reconversion dans l'immobilier, un milieu "qui le passionne" depuis qu'il s'est lancé dans quelques placements lorsqu'il était joueur. Chassez le naturel… Rapidement, c'est au bord des terrains, dans un rôle de soutien, que William Louiron revient s'épanouir. Celui que l'entraîneur en chef Bruno Irles décrit comme "quelqu'un de humble, loyal, qui sait rester à sa place" n'est jamais frustré par son rôle de numéro deux. "Mais on discute beaucoup avec Bruno et je peux dire ce que je pense", assure-t-il. Une liberté qui compte beaucoup à ses yeux : "C'est un aspect très important pour moi. Comme quand j'étais joueur, j'ai besoin d'être fidèle à mes valeurs."

L'une d'entre elles lui a parfois causé du tort, à l'image des cartons qu'il a souvent pris en jaillissant du banc de touche pour contester une décision arbitrale. "Je suis comme ça, je ne supporte pas ce que je considère comme une injustice", admet-il dans un sourire contrit. Ce caractère entier participe aussi à la bonne humeur sur les terrains et dans les vestiaires. "Will, c'est plus avec lui qu'on peut rigoler ou se chambrer. Et puis, on peut le tutoyer, le rapport est plus direct, ce qu'on ne pourrait pas se permettre avec le coach", décrit le défenseur et capitaine, Romain Padovani.

Cette hiérarchie s'inverse lorsque William Louiron entraîne l'équipe réserve. Ici, c'est lui qui a les pleins pouvoirs. De quoi lui donner des idées pour l'avenir ? "Je suis un jeune entraîneur, j'apprends encore, mais ne pense pas qu'un coach ait envie de rester numéro 2 toute sa vie", admet-il. Un jour, sûrement, lui aussi sortira de l'ombre. D'ici là, son humilité et sa loyauté resteront intactes. "C'est une question d'honneur", jure-t-il solennellement.